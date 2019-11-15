تركيا لاوروبا: لا قيمة لمسودة عقوباتكم

هبة بريس - وكالات

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إنه لا قيمة لمسودة العقوبات ضد تركيا التي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم احتفال جمهورية شمال قبرص التركية الجمعة، بالذكرى الـ 36 لتأسيسها، التي تصادف 15 نوفمبر من كل عام.

ونقل أوقطاي تحية تركيا شعبا وقيادة للقبارصة الأتراك، مبينا أن بلاده تعتبر قبرص التركية “قضية وطنية” وتقف دائما بجانبها.

وأضاف: “لقد كنا دائما بجانب الحلول القائمة على التفاهم والعقلية المشتركة بخصوص قضيتنا الوطنية، قبرص”.

وأشار إلى أن بلاده تدعم إيجاد حل دائم وعادل للأزمات الإنسانية بموجب القانون الدولي وليس وفقًا لمصالح بعض الدول.

وأضاف أن بلاده أظهرت حسن نيتها وبذلت ما بوسعها بصدق في مفاوضات جزيرة قبرص، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحل بسبب الموقف المتعنت للجانب الرومي.

وأكد على وقوف تركيا إلى جانب القبارصة الأترك وقال: “كضمان للسلام والاستقرار في منطقتنا، واصلنا وسنواصل القيام بما يقع على عاتقنا من أجل قبرص التركية”.

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