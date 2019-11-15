الشنتوف :”الفيديو المتداول يضرب سمعة العدالة كمؤسسات وكأفراد“

هبة بريس- الرباط

علق رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، على شريط الفيديو المتداول لأحد الأشخاص وهو يفاوض سيدتين من أجل تخفيف حكم قضائي لقريبة لهما بعد دفع مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم.

وقال عبد اللطيف الشنتوف، في تدوينة فايسبوكية، على أن ”الفيديو المتداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي(الواتساب والفايسبوك) والمتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي يضرب سمعة العدالة كمؤسسات وكأفراد“.

وأضاف مطالبًا بفتح تحقيق والتواصل مع الرأي العام بشأنه حيث قال :”لذا وجب التحقيق فيه والتواصل مع الرأي العام بشانه كيف ما كانت النتيجة ..بحيث اذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم ان يعرف الرٱي العام هذا الامر واذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة“ .

هذا ويشار إلى أن شريط فيديو راج يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لوساطة “مفترضة” بطلها شخص ظهر في الشريط الذي تبلغ مدته أزيد من خمسة دقائق، داخل سيارة وهو يتحدث الى سيدتين بخصوص وساطة لدى جهات نافذة من أجل تخفيف العقوبة السجنية لشقيقتهم.

الفيديو الذي لم يتم التأكد من تاريخ نشره ومكانه انتشر على نطاق واسع، وخلف ردود فعل قوية ذهب بعضها في منحى انتقاد المؤسسة القضائية بالمغرب واستشراء الفساد داخلها، في حين دعا آخرون الى عدم السقوط في فخ التعميم بحجة وجود قضاة نزيهين ومستقلين وهذا أمر لاينكره جاحد.

ومن خلال ماكشف عنه شريط الفيديو يتضح أن الشخص كان يحاول اقناع السيدتين بضرورة دفع “رشوة” لجهات نافذة داخل سلك القضاء اثرت في مجريات الحكم ضد قريبة لهما والتي حكم عليها بشهرين سجنا نافذا عوض ثمانية أشهر نظير ” الفعل الجرمي” الذي اقترفته والمتمثل في النصب وتكوين عصابة اجرامية”.

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