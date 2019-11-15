حظيت باستقبال حار .. التلميذة فاطمة أخيار تصل المغرب

هبة بريس

وصلت التلميذة فاطمة الزهراء أخيار التي تألقت ضمن خمسة مشاركين خلال نهائي مسابقة تحدي القراءة العربي 2019 والأستاذ محمد الخيترهالذي كان من بين ثلاثة أساتذة مشرفين الذين تأهلوا للنهائي، مساء امس الخميس للمغرب.

وحظيت أخيار وبقية الوفد المغربي المشارك بالمسابقة، باستقبال حار من طرف يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، الذي كان مرفوقا مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة ومديرأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، بمطار محمد الخاكس بمدينة الدار البيضاء.

هذا وتألقت أخيار في نهائيات مسابقة “تحدي القراءة العربي ” 2019 التي دارت نظمت مساء الثلاثاء بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت أخيار فاطمة الزهراء أخيار قد تأهلت ضمن الخماسي المشارك في نهائي المسابقة ، وهم: جمانة المالكي من السعودية وعبد العزيز الخالدي من الكويت وآية بوتريعة من تونس وهديل أنور من السودان.

وتمكنت هديل انور من السودان، من انتزاع لقب هذا السنة الذي تشرف عليها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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