الاولى من نوعها بجرسيف .. إجراء عملية تفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار

نُشر بتاريخ :  2019-11-14 - 11:41
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هبة بريس

أجرى فريق طبي بالمستشفى الإقليمي بجرسيف يومه الأحد المنصرم، أول عملية لتفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار.

العملية التي أشرف عليها ذ. إدريس عاميرون أخصائي في جراحة الكلي و المسالك البولية بالمستشفى، أجريت لمريضة تبلغ من العمر 55 سنة، كانت قد حلت بمصلحة المستعجلات لمغاناتها من آلام حادة بسبب حصى يبلغ طولها 9 ملمتر على مستوى “الحالب”.

وأجرى الفريق الطبي العملية التي تعد الاولى من نوعها باقليم جرسيف. بتقنية المنظار دون اللجوء إلى الجراحة(Ureteroscopie) و ذلك عبر تفتيت الحصى قبل إستخراجها.

هذا وتكللت العملية المذكورة بالنجاح، حيث غادرت المريضة في صحة جيدة المستشفى في اليوم التالي.

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