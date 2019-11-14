الاولى من نوعها بجرسيف .. إجراء عملية تفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار

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هبة بريس
أجرى فريق طبي بالمستشفى الإقليمي بجرسيف يومه الأحد المنصرم، أول عملية لتفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار.
العملية التي أشرف عليها ذ. إدريس عاميرون أخصائي في جراحة الكلي و المسالك البولية بالمستشفى، أجريت لمريضة تبلغ من العمر 55 سنة، كانت قد حلت بمصلحة المستعجلات لمغاناتها من آلام حادة بسبب حصى يبلغ طولها 9 ملمتر على مستوى “الحالب”.
وأجرى الفريق الطبي العملية التي تعد الاولى من نوعها باقليم جرسيف. بتقنية المنظار دون اللجوء إلى الجراحة(Ureteroscopie) و ذلك عبر تفتيت الحصى قبل إستخراجها.
هذا وتكللت العملية المذكورة بالنجاح، حيث غادرت المريضة في صحة جيدة المستشفى في اليوم التالي.
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