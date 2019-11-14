الاولى من نوعها بجرسيف .. إجراء عملية تفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار

هبة بريس

أجرى فريق طبي بالمستشفى الإقليمي بجرسيف يومه الأحد المنصرم، أول عملية لتفتيت حصى المسالك البولية بتقنية المنظار.

العملية التي أشرف عليها ذ. إدريس عاميرون أخصائي في جراحة الكلي و المسالك البولية بالمستشفى، أجريت لمريضة تبلغ من العمر 55 سنة، كانت قد حلت بمصلحة المستعجلات لمغاناتها من آلام حادة بسبب حصى يبلغ طولها 9 ملمتر على مستوى “الحالب”.

وأجرى الفريق الطبي العملية التي تعد الاولى من نوعها باقليم جرسيف. بتقنية المنظار دون اللجوء إلى الجراحة(Ureteroscopie) و ذلك عبر تفتيت الحصى قبل إستخراجها.

هذا وتكللت العملية المذكورة بالنجاح، حيث غادرت المريضة في صحة جيدة المستشفى في اليوم التالي.

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