تحقيق المساءلة..ترامب ينفي معرفته بمكالمات هاتفية أجراها

هبة بريس ـ متابعة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علمه بمكالمة هاتفية يُزعم أنه أجراها مع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الاوروبي جوردون سوندلاند في يوليو حول التحقيقات التي سعى إليها من أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين في قاعة إيست روم خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي عندما سئل عن المكالمة التي وصفها دبلوماسي أمريكي في شهادة علنية في وقت سابق يوم الأربعاء:” لأول مرة أسمع بذلك”.

ورفض ترامب تفاصيل الدعوة المزعومة باعتبارها” معلومات مستعملة” وكرر أنها المرة الأولى التي يسمع بها بهذه المعلومات.

وشهد وليام تايلور، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، يوم الأربعاء، أن أحد الموظفين أخبره أن ترامب أتصل بسندلاند في 26 يوليو للاستفسار عن التحقيقات التي طلبها محاميه الشخص رودي جولياني.

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