الإفتاء المصرية عن حريق خط بترول : إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه

هبة بريس ـ وكالات

نشرت دار الإفتاء المصرية، تدوينه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، جاء فيها “إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه”، متابعه:” اللهم الطف بعبادك يا لطيف”، وذلك تفاعلا مع حرق خط أنابيب للبترول بإيتاى البارود

وكانت عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد شهدت اليوم الأربعاء، كسر بخط أنابيب شركة طنطا للبترول ونتج عنه تسريب بالمجارى المائية.

وفصلت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، منذ قليل، التيار الكهربائى عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد اشتعال النيران فى ترعة عزبة المواسير نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول، كإجراء احترازى.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات “إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار”، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود.

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