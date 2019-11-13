خاليلودزيتش يكشف الأسباب الثلاثة وراء استبعاد حارث من المنتخب

ادريس دحني – هبة سبور

كشف الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش النقاب عن السر وراء عدم المناداة على اللاعب أمين حارث , حيث أكد أن السبب راجع لثلاثة أمور، أولها عدم اقتناعه بأدائه ومردوده في المبارتين اللتين لعب فيهما مع الفريق الوطني، ثانيا إنه لم عدم تسجيله مع الفريق الوطني وثالثا لسبب انضباطي لعدم رغبة اللاعب الجلوس في كرسي الإحتياط.

وأضاف الناخب الوطني بأن أمين حارث لم يتقبل عدم المناداة عليه لذلك خرج بتلك الطريقة، مؤكدا بأن أي لاعب لا يقدم الإضافة المطلوبة لن يكون مع الفريق الوطني، لأن الفريق الوطني بحاجة إلى لاعبين أكثر مهاريين.

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