الرباط .. التحقيق مع موظف أمن يشتبه في اتهامه بالارتشاء

هبة بريس

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيف الشرطي المذكور، الذي يعمل بفرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، والذي كان قد أبلغ في وقت سابق عن تعرضه للابتزاز.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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