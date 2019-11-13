مجلس بوعياش:” لاوجود لأثر تعذيب على معتقلي الحراك والزنازن التأديبية تفتقر للتهوية والانارة”

هبة بريس – الرباط

بعد الزيارة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان لمعاينة وضع المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بسجن رأس الماء ، اوضح المجلس انه لاوجود لاثر تعذيب على المعتقلين ، لافتا الى أن وضع الزنازن غير “انسانية”.

وكشف المجلس في بلاغ له اليوم الاربعاء انه عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق معتقلي احداث الحسيمة بعد اتهام مندوبية السجون بتهذيبهم ، كلف المجلس وفدا نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وطبيب شرعي، وزار كل من المؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأجرى الوفد زيارة للزازن التاديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية؛ والتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية ،اضافة الى إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛ والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث.

وزاد بلاغ المجلس انه في “أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة، والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية”.

وأردف المجلس ان “جميع المعتقلين أخضعوا فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”.

واشار المجلس الى “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، ما أسفر عن إصابتهما ببعض الكدمات، وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس”، مضيفا أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، مشيرا إلى أن الوفد، الذي زار سجني تولال 2، وعين عائشة “وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه، حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0