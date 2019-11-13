الفيزازي: هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن

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هبة بريس
حذر الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، من مؤامرة تحاك ضد الوطن . حسب قوله
وقال الفيزازي في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن، ظاهرها الدفاع عن البؤساء و الفقراء و المهمشين، و باطنها تقسيم الشعب المغربي إلى فئات عنصرية و طائفية متناحرة.”
إنها الدسائس، يقول الفيزازي، “التي تحاك تحت جنح الظلام، و ينفذ فصولها الذين لا يقدرون عواقب الأمور، كأمثال الزفزافيون و العصيديون و الخرافيون و الحشاشون الثلاثة و المولولون على اليوتيوب أصحاب مول مول مول”..
وختم الفيزازي تدوينته بالقول: “علينا أن نكون على حذر”.
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المجموع 18 آراء
13
5
بنت المغرب
في 09:42
اعار سيدي ربي سير تكمش راه وليتي حامض اسي بالخرجات ديالك راه تواحد متيدها فيك…واش جاك الخرف…
الحسين
في 09:48
سيدي الكريم عليك اخذ الحيطة ز الحذر في تدويناتك و عدم المبالغة التي تكن سببا في تأجيج غضب الشباب بالنصيحة تكون بالتعبير اللطيف و دون الهجوم و وجادلهم بالتي هي احسن
كوكراشة
في 09:55
من انت حتى تقول هدا الكلام فإن كان كدالك فعليك إتباته
علي
في 10:42
معك الحق ان تقول هذا الكلام . معاش مرتاح ومنازل ونساء وأشياء أخرى . ناس في الأطلس وغير الأطلس تعيش تحث خط الفقر . إذا كنت تستطيع أن تعيش مثلهم لك الحق ان تقول انها مؤامرة ضد الوطن .
علي
في 10:56
وما الدي تفعله الحكومة المحكومة لهدا الشعب حتى يقول عنها الكلام المعسل لا شيء يذكر كل القطاعات فاشلة أن لم أرى شعب بلاده مزدهرة وله حقوقه الكافية للعيش الكريم وعنده حكومة تنصت له عندما يتوجع أن يغضب عليها فلا تكن من الدين يرون الضلم وتقول إنما هدا حق نحن مع بلادنا في السراء والضراء ولكن نريد كرامة نريد عيش كريم بدون أن تتحكم فينا دولة ما ونجول العالم بدون تأشيرة ونرجع لبلادنا لأنها توفر لنا كل ما نحتاجه بغير دالك فانا اعتبرها دولة فاشلة في جميع المجالات انت ربما تعيش في بحبحة ولديك عدة منازل لم تعرف حق المزيرية والحكرة أدن عليك أن تقول خيرا أو تصمت فنحن شعب ونعرف ما يصلح لنا لأن خرجاتك سترجع يوم ما عليك والزمن طويل لأنك ربما ستقول كلاما معاكسا داك الحين ولكن الشعب لن ينسى باركة من التطبيل والتزمير فقولو الحق وواجه بالتي هي احسن انصح الحكومة والمحكومة أن توفر الشروط الضرورية للشعب لأن راه وصلت لعضم