الفيزازي: هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن

هبة بريس

حذر الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، من مؤامرة تحاك ضد الوطن . حسب قوله

وقال الفيزازي في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن، ظاهرها الدفاع عن البؤساء و الفقراء و المهمشين، و باطنها تقسيم الشعب المغربي إلى فئات عنصرية و طائفية متناحرة.”

إنها الدسائس، يقول الفيزازي، “التي تحاك تحت جنح الظلام، و ينفذ فصولها الذين لا يقدرون عواقب الأمور، كأمثال الزفزافيون و العصيديون و الخرافيون و الحشاشون الثلاثة و المولولون على اليوتيوب أصحاب مول مول مول”..

وختم الفيزازي تدوينته بالقول: “علينا أن نكون على حذر”.

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