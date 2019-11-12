جنايات طنجة تدين “بيدوفيلي” أجنبي ب 12 سجنا نافذا

اس. بويعقوبي- هبة بريس

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة ، إدانة بيدوفيلي أجنبي بالسجن النافذ بعد متابعته بتهمة الاتجار بالبشر والتغرير بأطفال قاصرين المقرون بالاعتداء الجنسي.

وقضت هيئة المحكمة بالسجن 12 سنة سجنا نافذا في حق “البيدوفيلي” الاجنبي على بعد ايام قليلة من اسدال الستار على قضية الاسباني”فيليكس راموس” الذي قضت في حقه المحكمة بالسجن ثماني سنوات بتهمة هتك عرض ثلاثة اطفال قاصرين.

وكشف اطوار المحاكمة عن تفاصيل صادمة في قضية البيدوفيل الفرنسي ” ديديان ريمي” الذي يبلغ من العمر 61 سنة، بعدما تقدم احد جيران المتهم الذي يقطن في شقة سكنية مجاورة له بشكاية لدى النيابة العامة تفيد بوجود طفل قاصر بشقة “البيدوفيل” الفرنسي في وقت متاخر من الليل، ليتم مداهمة البيت من طرف عناصر الشرطة القضائية والعثور على الطفل القاصر.

واثناء مواجهة المتهم امام هيئة المحكمة كشف دفاعه ان موكله لايتوفر على عضو ذكري، مشيرا – اي دفاع المتهم- انه كان يجلب الاطفال الى شقته قصد مساعدتهم، لكن القرائن التي تم العثور عليها بمنزل المتهم بما فيها لوحته الاكترونية اثبتت عكس ذلك، حيث عثر بمحتواها على صور تعود لاطفال قاصرين، بالاضافة الى افادة الطفل القاصر لدى الضابطة القضائية بكون “البيدوفيل” الفرنسي كان يجلب اطفالا قاصرين منهم مشردين ويطلب منهم القيام بممارسات شاذة مقابل مبلغ 200 درهم.

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