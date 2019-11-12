فرح الفاسي ترد على لقطتها “العارية” بفيلم “القلب الغارق”

ربيع بلهواري ـ هبة بريس
بعد الضجة التي أحدتثها لقطات “مثيرة” للممثلة المغربية فرح الفاسي في فيلم “القلب الغارق”، الذي بثته قناة mbc5 نهاية شهر أكتوبر المنصرم، خرجت الممثلة عن صمتها واوردت في تبريرها على موقع انستغرام “طبعا كنت لابسة كسوة من تحت بحال لي كيخرجو بيها بزاف”، في إشارة إلى أن الفستان كان يغطي صدرها إلى ما تحت الركبة، إلى جانب تلاعب الكاميرا بالمشهد لتجسيده.
يذكر ان فرح الفاسي ظهرت في إحدى لقطات الفيلم مع الممثل المغربي فريد الركراكي وهي بملابس خفيفة،وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين جرأة زاءدة من الفنانة لمغربية التي لم تعهد تجسيد ادوار الاغراء.
وكانت قناة mbc5 قد عرضت فيلم “القلب الغارق” لأول مرة للجمهور المغربي نهاية شهر اكتوبر المنصرم.
حفيظة
في 23:03
اوا خصنا شوفو رأي زوجها لي قال أن والده لم يكن راضيا عليه بأن يصبح ممثلا فماذا سبقول عن زوجة ابنه ياترى
المغربي الغاضب
في 06:17
جاءت قناة mbc5 لتفضح و تشوه سمعة المغرب اكثر مما هي مشوهة
مع الاسف البلد لا توجد بها حكومة يقظة تدافع عن شرف هذا الوطن…
محمد
في 07:16
للاسف لا. توجد مراقبة في بلدنا المغرب في كل المجالات ، و هذه القناة المشؤمة سوف تشوه المغرب ،
غير معروف
في 12:45
حسبنا الله ونعم الوكيل
ام ميمون
في 13:34
صراحة الله يشوه فيكم مابقى هاذ الشي لي نقول هاذ mbc5 غادي تبين الفضايح لي مقدرتش دبرها 2m خانزة مسخة
jsmsl
في 01:56
متزوجة وبالغة ولها أبناء وتعري جسدها العجوز للعالم وزوجها غاضب أنا متأكد أن الطلاق آت كمثل طلاق الممثلة رمانة التي ذلت المغرب بمضاجعتها لمصري أمام العالم …الفن وسخ ودعارة وديوثية وجنس من أجل المال