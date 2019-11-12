فرح الفاسي ترد على لقطتها “العارية” بفيلم “القلب الغارق”

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

بعد الضجة التي أحدتثها لقطات “مثيرة” للممثلة المغربية فرح الفاسي في فيلم “القلب الغارق”، الذي بثته قناة mbc5 نهاية شهر أكتوبر المنصرم، خرجت الممثلة عن صمتها واوردت في تبريرها على موقع انستغرام “طبعا كنت لابسة كسوة من تحت بحال لي كيخرجو بيها بزاف”، في إشارة إلى أن الفستان كان يغطي صدرها إلى ما تحت الركبة، إلى جانب تلاعب الكاميرا بالمشهد لتجسيده.

يذكر ان فرح الفاسي ظهرت في إحدى لقطات الفيلم مع الممثل المغربي فريد الركراكي وهي بملابس خفيفة،وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين جرأة زاءدة من الفنانة لمغربية التي لم تعهد تجسيد ادوار الاغراء.

وكانت قناة mbc5 قد عرضت فيلم “القلب الغارق” لأول مرة للجمهور المغربي نهاية شهر اكتوبر المنصرم.

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