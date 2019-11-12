الزفزافي يضع شروطه امام وفد رسمي لايقاف اضرابه عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

قال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف” المعتقل ناصر الزفزافي، أن وفدا رسميا زار ابنه بسجن راس “الما بفاس”، لإقناعه بإيقاف الإضراب عن الطعام.

وأوضح والد الزفزافي في تدوينة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، “اتصل بي إبني المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من سجن راس الما بفاس وأبلغني أن وفدا رسميا لم يحدد طبيعته، قد زاره في السجن والتمس منه توقيف اضرابه عن الطعام والماء”.

واضاف قائلا ”فاشترط عليهم(ناصر الزفزافي) أمورا منها توقيف الإجراء التعسفي المتمثل في وضعه ورفاقه الخمسة في الكاشو ، وإعادة تجميعهم في ظروف لائقة بالكرامة وتحترم ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق”.

وتابع والد ناصر الزفزافي قائلا: “كعائلة ننتظر زيارته للتحقق من وضعيته ومن حالته الصحية ومن الوفاء بهذه الإلتزامات، كما نعلن استمرارنا في متابعة ملف التعذيب.”

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