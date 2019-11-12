الزفزافي يضع شروطه امام وفد رسمي لايقاف اضرابه عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط
قال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف” المعتقل ناصر الزفزافي، أن وفدا رسميا زار ابنه بسجن راس “الما بفاس”، لإقناعه بإيقاف الإضراب عن الطعام.
وأوضح والد الزفزافي في تدوينة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، “اتصل بي إبني المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من سجن راس الما بفاس وأبلغني أن وفدا رسميا لم يحدد طبيعته، قد زاره في السجن والتمس منه توقيف اضرابه عن الطعام والماء”.
واضاف قائلا ”فاشترط عليهم(ناصر الزفزافي) أمورا منها توقيف الإجراء التعسفي المتمثل في وضعه ورفاقه الخمسة في الكاشو ، وإعادة تجميعهم في ظروف لائقة بالكرامة وتحترم ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق”.
وتابع والد ناصر الزفزافي قائلا: “كعائلة ننتظر زيارته للتحقق من وضعيته ومن حالته الصحية ومن الوفاء بهذه الإلتزامات، كما نعلن استمرارنا في متابعة ملف التعذيب.”
مغربية
في 20:47
و تظن أن شروطك ستقبل .الغباء هذا السيد عامل عمايل عندما كان يتمتع بحريته و زاد وهو داخل أسوار السجن و منزل شروط : فماذا تنتظر يا زفزافي تأمر على الرأس وعلى العين
المصطفى
في 20:51
لماذا اخد هذا الشخص حيزا كبيرا من حجم الاحذات . اليس هو سجين عادي كباقي السجناء . الم يخضع ومن معه لمحاكمة عادلة ابتدائيا واستئنافيا . الم تتبت في حقه جميع الجرائم التي ارتكبها وقد عاينها المغاربة قبل القضاء . كفى استهتارا وعليه ان لا يتوقف عن الاضراب حتى يلقى حتفه وينتهي فيلمه
متتبع
في 21:13
انفخ انفخ ار ما عندك سياتي يوم تسقط فيه على بطنك الوطن اكبر منك ومن الذين يحركونك والذي يحررون لك تلك الترهات.