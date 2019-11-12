ليبيا.. ‘الوفاق’ تخفّض مرتبات الرئيس والوزراء

نُشر بتاريخ :  2019-11-12 - 19:11
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هبة بريس ـ متابعة

عمل مجلس وزراء حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، على “تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40 في المئة”، في خطوة اعتبرت الوفاق أن هدفها هو محاربة “الفساد والتضخم الإداري”.

ووافق المجلس أيضا على خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس وكذلك مستشاري الوزراء بنسبة 30 في المئة.

وأكد بيان صادر عن المجلس الرئاسي، ونشرته صفحة الوفاق على فيسبوك، أن وزارة المالية ستتولى “تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه”.

 

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تعليق واحد

  1. ولد حميدو

    في 19:40

    المهم هو النزاهة و ليس تخفيض الاجور فحتى المرحوم القدافي كان يقول بانه ابن الخيمة و يعيش مثل عامة الناس و في الاخير تبين بانه كان يمتلك هو و عاءلته الملايير من الدولارات

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