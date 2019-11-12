مستخدم بطرام الرباط-سلا يعتدي على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس – الرباط

لم تشفع الإعاقة الجسدية لسيدة طاعنة في السن، في حمايتها من التعنيف على يد مستخدم بشركة طرام الرباط-سلا، بعدما تم إسقاطها من كرسيها ورميها خارجاً.

وحسب ما كشف عنه شهود عيان حضروا الواقعة فإن السيدة التي تنتمي لذوي الاحتياجات الخاصة عوملت بطريقة مهينة جدًا انتهت باستعمال العنف في حقها عبر سحلها من كرسيها و رميها خارجًا أمام ذهول الحاضرين.

سيدة عاينت الواقعة عن قرب قالت أن الضحية صعدت إلى الطرام من محطة سلا بطانة، قبل أن يطلب منها المراقب الذي كان برفقة شخص ثاني، بطاقة تذكرتها لتخبره أنه لا تملك تذكرة وأنها تسافر مجاناً مثلها مثل باقي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يدخل الطرفان في نقاش حاد، انتهى بتدخل المستخدم الذي كان برفقة المراقب وسحلها من كرسها بطريق فضيعة رامياً إياها في باب إحدى مقطرات الطرام.

وأضافت ذات السيدة بأن تدخل المواطنين حال دون الاعتداء عليها أكثر، حيث حاولوا منع المستخدم من التمادي في سلوكه الوقح ولاإنساني.

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