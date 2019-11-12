بعد 39 سنة من رحيله .. ربيع القاطي يجد قبر والده

ربيع بلهواري _ هبة بريس

غريبة تلك الصدفة التي، وصفها الممثل المغربي ربيع القاطي بـ”المعجزة”، حيث تمكن من العثور على قبر والده، بعد مرور 39 سنة على “استشهاده”،وذلك بعد بحثٍ طويل استمرّ لازيد 15 سنة.

ونشر القاطي في حسابه الشخصي على “انستغرام” مقطعي فيديو يوثقان للحظة الأولى التي ارتمى فيها على قبر والده، وقراءته للفاتحة على “روح والده وأرواح كل شهداء الصحراء المغربية”، وهي اللحظات التي امتزجت فيها دموع الابن ا والدعوات الممزوجة بالبكاء والحصرة، مخاطبا روح والده بالقول: “ماسخيتش بيك آ بّـا ماعندي ماندير”.

وأرفق القاطي مقطع الفيديو بكلام مؤثر قال: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم.. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان… بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل.. اكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد.. قبر ابي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب.. الله اكبر.. الله كبر.. معجزة الزمان.. كم أنت كريم يا الله.. ولدت من جديد.. هو حزن بطعم الفرح.. وكل عيد نبوي وأنتم بالف خير.. ربيع القاطن.. ابن الشهيد”.

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