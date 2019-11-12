حقوق المؤلف ولجنة مراقبة المتفجرات على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والثاني بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجن الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها، والثاني بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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