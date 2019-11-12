حمدالله يلغي متابعة أمرابط عبر إنستغرام

هبة بريس - وكالات

حاول رئيس النصر السعودي تذويب الخلاف بين اللاعبين المغربين، نور الدين امرابط، وعبد الرزاق حمد الله، بإقامة مأدبة عشاء ودعوة الطرفين.

مبادرة رئيس النادي السعودي، لم تنجح، حيث كشفت مصادر متطابقة، أن حمد الله ألغى متابعته لزميله نورالدين أمرابط على إنستغرام فيما لم يرد الآخر بالمثل.

ويبدو أن الخلاف بين اللاعبين أكبر من أن يتم تذويبه في لقاء؛ إذ تحتاج إدارة النصر للتدخل ومحاولة الصلح بين أفضل لاعبين في الفريق وأثمر تعاونهما على أرضية الملعب عدة أهداف.

هذا و أعلن حمد الله عبد الرزاق اعتزاله اللعب دوليًّا برفقة المنتخب المغربي ونشرها على صفحته على “ إنستغرام “ مع صورة له في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقضي عطلة قصيرة.

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