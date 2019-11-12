مشروع مالية 2020 .. بلافريج والشناوي يقترحان خفض ميزانية “البلاط الملكي”

هبة بريس

تقدم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بتعديلات على مشروع قانون مالية 2020.

النائبان اليساريان، دعا وفق وثائق توصلت هبة بريس بنسخه عنها، الى خفض الميزانية المخصصة ل”البلاط الملكي” في مشروع قانون مالية 2020، مقابل رفع ميزانية قطاعي التعليم والصحة.

واقترح بلافريج والشناوي في تعديلاتهما، إحداث 95 ألف منصب شغل لفائدة التعليم، عبر إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد، الى جانب تخصيص 5 ملايير درهم للصحة، عبر توظيف 10 ألاف منصب جديد بنحو مليار درهم، مع تخصيص 500 مليون درهم لتحفيز موظفي الصحة العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي.

واعتبر النائبان اليساريان، أن هذه التعديلات ستمكن من معالجة إشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية العمومية “مدرسين، طاقم اداري وخدماتي”، كنا سيتيح إمكانية إنتاج كبسولات متميزة بالصوت والصورة لجميع المواد والمستويات ونشرها عبر التلفزة والأنترنيت بـ500 مليون درهم.

هذا ويشار الى أن مشروع قانون مالية 2020 خصص ميزانية تقدر ب 2.5 مليارات درهم، لتدبير وتسيير “البلاط الملكي” ماليا.

وتم تحديد 26.292.000 درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي..

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