نهضة بركان يوقف لاعبه الهيلالي لسلوكه الغير الرياضي بمباراة الوداد

هبة بريس ـ وجدة

عقب التصرف غير الرياضي للاعب النهضة البركانية بكر الهيلالي خلال المباراة المؤجلة عن البطولة الاحترافية بسطاد “دونور” خلال منازلته نادي الوداد الرياضي، قرر المكتب المسير لنادي نهضة بركان، عبر بلاغ بصفحته الرسمية، توقيف اللاعب بكر الهيلالي لمبارتين وتغريمه مبلغا 30 ألف درهم.

وكان اللاعب قد تلقى كدلك بطاقة حمراء في الدقيقة 74 من زمن اللقاء على خلفية السلوكات غير مسؤولة واللارياضية التي صدرت عنه بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

كما وجه المكتب المسير للنادي اعتذارا لجماهير الوداد وبركان خاصة والجماهير المغربية عامة عن التصرف غير المقبول للاعب الهيلالي .

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