الإفتاء المصرية: أبو لهب كان جميلا لكن الأفلام شوهت صورته

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هبة بريس - وكالات
قال مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، إن أبو لهب كان جميلا جدا، ووجهه كان براقا ووسيما، لكن الأفلام والسينما هي ما شوه صورته.
وأوضح ممدوح أن أبو لهب لم يكن شيطانيا بحواجب غزيرة كما تظهر الأفلام، وإنما شديد الوسامة، وهو السبب الذي سمي لأجله بهذا الاسم؛ إذ كان وجهه شديد الاحمرار وإذا غضب صار وجهه محمرا مثل اللهب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مستهزئين بتلك التصريحات، عبر صور وتعليقات ساخرة .
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المجموع 8 آراء
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عابر سبيل
في 17:51
ابو لهب جميل مثل جمال السيسي.
صمت هذه المؤسسة اليوم خير من تكلمها.
ابو سهيل
في 22:20
الالاف من المغالطات نشرتها الافلام
ولد حميدو
في 22:45
يسخرون من القران الكريم
ولد حميدو
في 01:46
هده مثل الدي قال
لو كان الغناء حرام فان الرسول صلى الله عليه و سلم لن يسمي ابنته ام كلثوم
ولد حميدو
في 02:01
وسيم اكثر من مهند
يبدو بان الافتاء المصرية مولعة بالمسلسلات التركية اكثر من المغاربة و مرة كنت عند الحلاق انتظر دوري و عندما كان يحلق شعر زبون يبدو بانه اطار في الدولة بحيث قال للحلاق
سربي سربي دغيا راه غادي يفوتني مسلسل سامحيني