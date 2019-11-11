تقارير: النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم بلهندة

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية تركية عن تجدد مفاوضات إدارة نادي النصر السعودي مع الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب وسط فريق غالاطة سراي التركي.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع غالاطة سراي، من أجل ضم بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم تكلل بالنجاح.

وغاب متوسط ميدان المنتخب المغربي عن مباراة ناديه غالاطة سراي، بسبب شعوره بآلام حادة في الكعب، ما حال دون خوضه لقاء غازي عنتاب، ضمن الأسبوع الـ11 من الدوري التركي، خلال المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين دون رد من توقيع عمر بايرام وسفيان فيغولي

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