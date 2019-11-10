الرئيس البوليفي يعلن استقالته

نُشر بتاريخ :  2019-11-10 - 22:32
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه قدم استقالته من منصبه، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فوزه.

وقال موراليس في خطاب له اليوم الأحد: “نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات”.

ووصف الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة، وأضاف مخاطبا الشعب البوليفي: “أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل”.

وتابع: “إن واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع”.

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تعليق واحد

  1. Ali

    في 01:10

    الله وحده يعلم أكل و شرب من خيرات الجزائر. كان صديقا حميما للرخيص زعيم البوليساريو.

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