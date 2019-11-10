الفيزازي: “من أراد الحديث عن علماء البلاط بسوء .. فلا ينسى هؤلاء”

هبة بريس

هاجم الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، منتقدي ما سماهوم ب”علماء البلاط” .

وقال الفيزازي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “من أراد الحديث عن علماء البلاط بسوء، فلا ينسى زوايا البلاط، و أحزاب البلاط، و أطباء البلاط، و مهندسي البلاط، و جيش البلاط، و شرطة البلاط، و درك البلاط، و أساتذة البلاط من الحضانة إلى الجامعة، وفي النهاية شعب البلاط.”

تأتي تدوينة الفيزازي بعد الهجمة “الشرسة” التي شنها ضده عدد من نشطاء العالم الازرق على خلفية وصف نفسه ب”العياشي” ودفاعه عن مجموعة من القضايا والملفات التي أثارت ضجة وطنيا.

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