تضامنا مع مريم سعيد .. مشاهير يطلقون حملة ضد بنبشير

القسم الفني _ هبة بريس

مازال الاعلامي سيمو بنبشير يواصل هوايته في قدح خصومه من الاعلاميين والفنانين اخرها كانت خرجته ضد الإعلامية الشابة مريم سعيد بعدما نشر تدوينة على حسابه إنستغرام موجهة ضمنيا إلى غريمته التي تزوجت حديثا من رجل أعمال خليجي.

وعن هذا فد قال بنبشير في تدوينته المثيرة للجدل:”مبروك للعريس لي تزوج الشياطة ديال العاهرات وهنا كلشي من هاديك لي داز عليها كلشي”.

ورغم أن ببنبشير لم يذكر مريم سعيد بالإسم، الى ان سوابقه في رشقها في كل مناسبة جديدة تختص بها… هي ما يمكن المتابعين بسهولة من فك المرموز المشفرة.

وقد ثارت اقاويل كثيرة تبرر تراجع خطيبها السابق عن الارتباط بها قبل يوم واحد من حفل الزفاف.

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