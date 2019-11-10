نتنياهو يكشف: نقيم علاقات مع ست دول عربية والتطبيع يتقدم

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هبة بريس - وكالات
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مشاركة إسرائيل في معرض “إكسبو” في دبي، مشيرا إلى علاقات تجمعها مع ست دول عربية على الأقل وتقدم التطبيع.
وكتب نتنياهو على حسابه في “تويتر”: “إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض إكسبو في دبي. نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل”.
وأضاف نتنياهو: “التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية”.
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مقاطع ومواطن زنقة من القطيع المداويخ والمجهولين
في 19:07
بعد التطبيع يأتي التفكير في طرق الاحتلال لهذه الدول العربية والاستيلاء على ثرواتها ثم استعباد شعوبها وفي الاخير القضاء على الاسلام وتهويدهم والكل انشاء الله في نار جهنم.ولن يقدر احد من هؤلاء المطبعين ان يدافع عن نفسه يوم القيامة لان الله حذرنا من اليهود والنصارى واخبرنا ان من يتخدهم اولياء من دون الله فهو منهم ومن كان منهم فهو معهم في جهنم.