رحاب تنتقد ارتفاع واجبات الانخراط في هيئة المحاماة

هبة بريس ـ الرباط

قالت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن “من أصعب ما يمكن أن يواجهه الشباب هو التعثر في الوصول إلى أهدافهم بسبب المال”، وذلك تعليقا على عجز عدد من الحاصلين على أهلية ممارسة مهنة المحاماة، أداء واجبات الانخراط التي ارتفعت بشكل صاروخي.

و اشارت رحاب “إن ذلك يشكل غبنا واجحافا والذي من الممكن أن يدمر مستقبل مئات من الشباب المثابر والمجتهد معظمهم ينتمون الأسر محدودة أو متوسطة الدخل، هؤلاء الشباب وصلوا بعرقه وكفاحه بعد سنوات طويلة من التحصيل العلمي والمعرفي الى حيازة أهلية ممارسة مهنة المحاماة”.

واضافت : “صحيح أن هذه المهنة لها مؤسسات تشرف عليها وعلى ممارستها… وفق ضوابط وشروط متفق عليها بين رجالها و نسائها.. الا ان الواقع المغربي اليوم بات يفرض عليها التفكير الجدي في تدليل بعض الصعوبات وخاصة المادية منها التي تقف حجر عثرة امام ولوج مئات من الشباب المغربي لمهنة المحاماة.

وأكدت رحاب في تدوينة فيسبوكية أن “التكلفة المرتفعة لواجبات الاشتراك بعدد من نقابات المحاميين.. تستوجب اليوم نقاشا جديا و مسؤولا بين هذه الهيئات بما يضمن البحث عن الحلول المناسبة.. لتمكين هؤلاء الشباب من ولوج هذه المهنة في مرعاة تامة لظروفهم الاجتماعية .. وتقديرا لكفائتهم التي لن تزيد المهنة الا تميزا و اشعاعا”.

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