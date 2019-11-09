بعد رفضها الطلاق ..مغربي ببلجيكا ينهي حياة زوجته بسكين

هبة بريس ـ متابعة

وجه زوج مغربي، مقيم بالديار البلجيكية بمنطقة Wevelgem طعنات بسكين، مرديا اياها قتيلة .

وقالت مصادر إعلامية بلجيكية، إن الزوجين اختارا الإفتراق، صيف 2019، بعد 11 سنة من الزواج، اتسمت كلها بالخلافات المتتالية، والعنف والضرب، وانتهى الأمر بالزوج بالإعتداء على زوجته، وهي في بيت أسرتها، وسبق وأن هددها بالقتل عدة مرات.

وحسب ذات المصادر، فقد تم العثور على الزوجة البالغة من العمر 36 سنة، جثة هامدة بمنزل أسرتها، واتضح بعد التحريات، أن عملية القتل نفذها الزوج، بمرأب للسيارات، وبعدها قام بتحويل الجثة، نحو منزل والدة الهالكة.

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