سيمو بلبشير” يقصف “مريم سعيد” بأوصاف ذميمة

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القسم الفني _ هبة بريس
مازال الاعلامي سيمو بنبشير يواصل هوايته في قدح خصومه من الاعلاميين والفنانين اخرها كانت خرجته ضد الإعلامية الشابة مريم سعيد بعدما نشر تدوينة على حسابه إنستغرام موجهة ضمنيا إلى غريمته التي تزوجت حديثا من رجل أعمال خليجي.
وعن هذا فد قال بنبشير في تدوينته المثيرة للجدل:”مبروك للعريس لي تزوج الشياطة ديال العاهرات وهنا كلشي من هاديك لي داز عليها كلشي”.
ورغم أن ببنبشير لم يذكر مريم سعيد بالإسم، الى ان سوابقه في رشقها في كل مناسبة جديدة تختص بها… هي ما يمكن المتابعين بسهولة من فك المرموز المشفرة.
وقد ثارت اقاويل كثيرة تبرر تراجع خطيبها السابق عن الارتباط بها قبل يوم واحد من حفل الزفاف.
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
13
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بنت المغرب
في 22:50
مكاين شي شياطة قدك اعار الصحافيين انت راجل لتتعير الناس مداروليك والو ولايني خاصك الحبس المعقد فاش مرضتك مريم سعيد اعديم التربية تتعاطى بحال لعيالات اصلا لاصورة لا منطق عندك.
غيور
في 23:33
هذا مسكين ملحاقش العنقود و قال حامض.الله يعفو عليه دريوش.
عبد الله
في 23:37
هاد الحمار ما كاينش اللي يوقفو عند حدو؟!!!! أشنو بغا عند السيدة باش يتبع العورة ديال بهاد الوقاحة ديال ولاد الحرام اللي تربّاو في البورديل معا البغيات و الشواذ!!!!!!
ع الله
في 00:12
اين درس الصحافة ومتى حصل على دبلوم يخول له صفة صحفي،وهل كل من هب ودب يصبح صحفيا.
محمد رشيد
في 01:59
اتمنى من الصحافة الا تنشر ما يمكنه ان يعطي قيمة لنكرة …او لمنكر