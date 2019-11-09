الحليمي يطالب بعددم الإفراط في الجري وراء الرأسمال الأجنبي

هبة بريس ـ الرباط

طالب رئيس المندوبية السامية للتخطيط، أحمد لحليمي، بالحفاظ على الثروات الطبيعية المغربية، وعدم الإفراط في الجري وراء الرأسمال الأجنبي والكبير، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي يمكن أن تحقق التنمية بالمغرب.

وانتقد أحمد لحليمي العلمي، في كلمة له أمام لجنة المالية بمجلس النواب ، بتوزيع الأراضي على الشركات الكبرى وحرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، معتبرا أنه لا يمكن تنمية القطاعات الصناعية والتجارة للمغرب، بدون تنمية القطاعات الصغرى والمتوسطة.

وشدد الحليمي على ضرورة التحكم في السياسة النقدية للمغرب ودعم التفريط في استقلاليتها، منتقدا الهرولة نحو التحرير دون وجود أي جهات تضغط على المغرب للقيام بذلك.

وأكد الحليمي على ضرورة الاشتغال بمنطق الاستراتيجيات وليس بالمخططات القطاعية، مبرزا في الوقت نفسه أن القطاع الفلاحي شهد تطورا، لكنه لم يصل إلى مستوى كبير، وذلك بسبب إعطاء الأولوية للتقنيات التي استفاد منها أصحاب الإمكانيات، وعدم الاستثمار في القطاعات المتوسطة والصغير والتي لا يستعمل فيها الري.

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