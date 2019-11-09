السفر الأخير” وثائقي للطيفة أحرار يحصد جائزتين بقرطاج

القسم الفني _ هبة بريس

القسم الفني _ هبة بريس

نال الشريط الوثائقي “السفر الأخير” لمخرجته الفنانة لطيفة أحرار الأسبوع الماضي جائزتين بأيام قرطاج السينمائية بالعاصمة تونس.

الشريط، تقول الفنانة لطيفة أحرار، هو ثمرة بحث تخرجها أثناء دراستها في سلك الماستر، تخصص السينما الوثائقية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان حيث أكملت دراستها الجامعية، الى جانب شريط “بنت الريح” الذي حصد هو الآخر عددا من الجوائز في مهرجانات دولية.

“السفر الأخير” الذي استطاع أن ينال جائزتين في مهرجان واحد، يتمحور حول تجربة والد المخرجة وغيابه الكبير عن الأسرة بحكم وظيفته كعسكري حيث خاض الحرب في الصحراء، ثم معاناته مع المرض بعد عودته، مما حرم الطفلة لطيفة من العيش معه حياة طفلة مع أبيها. “السفر الاخير” يتضمن شهادات كل من والدة الطيفة وإخوتها فاطمة الزهراء (فنانة)، محمد ومنير، وشهادة عمها وابن عم والدها.

وقد ركز الشريط الوثائقي على الأمكنة التي تختزنها ذاكرة المخرجة كفضاءات جمعتها بابيها، بدءا بالقطار الحاضر بقوة، ثم مدن جرسيف وميسور وإيموزار مرموشة، وخصوصا المنزل الذي أقامت به الأسرة بمدينة جرسيف كأول منزل “مدني” تقطنه بعدما تعودت على الإقامة في الثكنات.

الشريط، تضيف المخرجة، يحكي قصة الأب الغائب الذي عاش الحرب في الصحراء، وعندما عاد عاش حربا من نوع آخر هي مرض “النسيان”.

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