ماء العينين: “أطالب باستمرار بماستر أو دكتوراه تحليل الظواهر السجنية”

هبة بريس

كشفت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن مطالبتها باستمرار بإطلاق ماستر أو دكتوراه يعنى بتحليل الظواهر السجنية.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “في مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، يقدم السيد المندوب العام امام البرلمان كل سنة احصائيات مهمة جدا عن الساكنة السجنية المغربية التي بلغت 85 765 الى حدود اكتوبر2019.”

فكرة لا تزال تغريني، تقول ماء العينين، “وأطالب بها باستمرار، هي اطلاق ماستر متخصص او مختبر دكتوراه يعنى بتحليل الظواهر السجنية وقراءة الاحصائيات المتعلقة بالساكنة السجنية قراءة علمية أكاديمية، باستحضار كل المتغيرات من حيث الجنس والسن ونوعية الجريمة والمستوى الدراسي والاجتماعي والخلفية المهنية والحالة العائلية ونوع الاعتقال ووووو بتأطير من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة والقانون الجنائي…. ”

واقترحت البرلمانية “البيجيدية”، عقد شراكة بين الجامعة والمندوبية العامة لادارة السجون بدعم من الدولة أو في اطار برامج التعاون الدولي، على أساس أن يقسم التكوين بين ما هو نظري وما هو تطبيقي بحثي من داخل السجون ومع السجناء. وفق قولها

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