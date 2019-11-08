أشرف حكيمي : أنا من عائلة فقيرة .. أمي كانت تنظف المنازل وأبي عمل بائعا متجولا لكي أحقق حلمي

هبة بريس - متابعة
كشف اللاعب المغربي أشرف حكيمي أنه كان يعيش ظروفا مادية صعبة رفقة عائلته، مؤكدا أن والديه ضحيا لكي يصبح لاعب كرة قدم.
وأضاف حكيمي، المعار حاليا إلى دورتموند الألماني قادما إليه من ريال مدريد، في حوار مصور مع برنامج “إل تشيرينغيتو” على القناة الإسبانية السادسة، إن والدته كانت تعمل في تنظيف المنازل بينما كان يعمل والده بائعا متجولا، وكانا يقاسيان حتى يتمكن هو من التدريب.
وحول تعامل والديه مع احترافه كرة القدم، قال حكيمي إن الانتقادات التي توجه إليه تضايقهما، بينما يفرحان إذا ما تلقى المديح.
وبدا عليه التأثر واضحا عند مشاهدته مقطع فيديو لشقيقته ووالدته في إسبانيا، ليعلق عليه قائلا “كنت أقضي الكثير من الوقت معهم، والآن أنا بعيد عنهم. هذه الأمور تحفزني”.
ولد حميدو
في 00:44
و ما هو المشكل فالعيب هو ان تمد يدك و اغلبية المشاهير و الشخصيات كانوا من عاءلات فقيرة و منهم مديرة صندوق النقد الدولي التي كانت منظفة في سوق الاسماك
و يحكى ان الملياردير روك فيلر لمح حداءه عند ماسح الاحدية و اعطاه نصف دولار و قال له ماسح الاحدية بالتلميح
ابنك كريم يعطيني 5 دولار فرد عليه الملياردير
طبعا لان اباه غني اما انا فابي كان فقيرا