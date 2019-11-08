الدار البيضاء..إیفانكا ترامب تزور المعهد المتخصص في مهن الطیران

هبة بريس ـ الرباط

قامت إیفانكا ترامب، مستشارة الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة بزيارة للمعهد المتخصص في مهن الطیران ولوجستیك المطارات “إسمالا” المتواجد باقليم النواصر”، الذي يعد المعهد الوحيد في المغرب المتخصص في تقديم تكوينات في مهن الطیران ولوجستیك المطارات.

وخلال هذه الزيارة ، اطلعت مستشارة رئيس الولايات المتحدة الامريكية على جملة من المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مجال الطيران حيث قامت بجولة لمختلف ورشات معهد “إسمالا” التابع للمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل.

وبهذه المناسبة ، هنأت إيفانكا ترامب كافة طالبات المعهد على جهودهن وانخراطهن في قطاع الطيران بالمغرب ، معتبرة مسارهن بمثابة مصدر لإلهام جميع النساء المغربيات.

وأبرزت الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به هذا المعهد في مجال التكوين المهني، على اعتبار أنه يشكل فرصة سانحة امام الشباب المغربي وخاصة بالنسبة للإناث لإبراز وتقوية قدراتهن ومهارتهن في ميدان ذي قيمة مضافة.

كما أشادت مستشارة رئيس الولايات المتحدة الامريكية بإحداث ورشة عمل في المغرب لتوجيه الفتيات نحو مجمع العلوم (WiSci camp )، التي يبقى ثمرة التعاون القائم بين الحكومة المغربية ، ومؤسسة حساب تحدي الألفیة (MCC) ، وغوغل وإنتل.

من جانبه ، أبرز المدير العام لمؤسسة حساب تحدي الألفية ،السيد سيان كايرنكروس ، دور المرأة في المجتمع المغربي وكذا مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مشيرا الى أن معدل اندماج المرأة المغربية في سوق الشغل لا يزال ضعيفا.

وفي هذا السياق ، قال إن مؤسسة حساب تحدي الألفيةMCC-Compact تعمل على تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني ، خاصة من خلال معاهد التكوين من قبيل ال معهد المتخصص في مهن الطیران ولوجستیك المطارات “إسمالا” ، وذلك اسهاما في تقوية وتعزيز مكانة المرأة.

وفي تصريح للصحافة ، ذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي أنه في إطار الشراكة مع مؤسسة حساب تحدي الالفية، ستستفيد 90 مؤسسة من برامج إعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع المدارس المدمجة وفق مقاربة بيداغوجية جديدة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف أن إيفانكا ترامب أعلنت خلال زيارتها للمغرب (7-8نونبر) عن تنظيم حدث عالمي” Women science camp” أو “مجمع النساء العلمي” المرتقب في شهر يوليوز بالمغرب ، و الذي سيشكل فرصة أمام الشباب المغاربة لابراز مؤهلاتهم وامكاناتهم في العديد من المجالات.

من جانبها ، أشارت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل لبنى طريشة إلى أن المعهد المتخصص في مهن الطیران ولوجستیك المطارات “إسمالا” سيكون موضوع توسعة في إطار برنامج الميثاق الثاني الذي تتباه مؤسسة حساب تحدي الالفية ، رغبة في دعم وتطوير التكوين المهني.

وأضافت أن هذا البرنامج يشمل ايضا توسعة مؤسستين للتكوين المهني ،مع إحداث خمس مؤسسات جديدة ، منها مؤسسة متعددة القطاعات ، وثلاثة تخص مهن الصحة وواحدة للنقل والخدمات اللوجستية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0