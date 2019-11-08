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2 تعليقان

  1. المنكر

    في 17:41

    ان هذا لا منكر

  2. علي

    في 19:20

    شيء لا يناقش هناك دور المسؤولين في إدارة البلاد. جربنا كل الأحزاب اليمنية اليسارية الوسطية لا شيء يدكر على الأرض. الاجتهاد يبدأ من الشعب والصحافة لها دور ضميري في نشر الفساد وتوعية المواطنين.

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