رسميا .. “الكاف” يفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق البث التلفزي للبطولات الإفريقية

هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة 08 نونبر، فسح التعاقد رسميا مع الشركة الفرنسية التي كانت ترعى حقوق البث التلفزي للبطولات الإفريقية التي تنظمها.

وكان الاتفاق المبرم بين “الكاف” والشركة الفرنسية ينص على تولي هذه الأخيرة رعاية حقوق البث التلفزي للبطولات الإفريقية لمدة 20 عاما، وذلك منذ سنة 2016.

وذكر “الكاف” في بيان، أن هيئة المنافسة المصرية، أصدرت قرارا سنة 2017 يقضي بكون هذه الاتفاقية تمت في خرق لكافة القواعد، مبرزا أنه لم يكن من المنطقي أن يتم إسناد مناقصة لشركة ما لمدة 20 عاما دون منافسة.

وأضاف البيان أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أصدرت من جهتها قرارا أكدت فيه أن الاتفاقية غير سليمة وباطلة، مشيرا إلى أنه تم تغريم الكاف بسبب هذين القرارين 500 مليون جنيه مصري (حوالي 30 مليون دولار) على كل قرار، قبل أن يتم الإستئناف وتخفيض هذه الغرامة إلى 200 مليون جنيه، التزمت الكاف بدفعها.

ودعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الشركة الفرنسية، إلى “مناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب التراخيص ومشجعي كرة القدم في ما يتعلق بالمسابقات الحالية”.

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