حاريث يرد على استبعاده من تشكيلة المنتخب بطريقته الخاصة

هبة سبور

وجد نجم شالكه الألماني والمنتخب المغربي أمين حارث نفسه خارج قائمة الأسود النهائية المستدعاة لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، المحدد موعدهما يومي 15 و19 من الشهر الجاري، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

ولم يتأخر حارث على قرار استبعاده من التشكيلة حيث نشر صورة له وهو عائد من تدريبات نادي شالكه داخل سيارته ومعها إشارة ضاحكة بجوار العلم المغربي دون إضافة شيء آخر.

وكان غياب حارث من بين أكبر المفاجأت بحكم تألقه بقميص شالكه منذ بداية الموسم الجاري، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليجا عن شهر شتنبر الماضي متفوقا على نجوم كبار بحجم ليفاندوفسكي، وكوتينيو .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0