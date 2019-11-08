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في 04:02
كل فيديو يتابعه اشباهه فمغني مغربي تصل عدد مشاهدات احدى اغنياته حتى 200 مليون مشاهدة من العالم العربي و هدا يدل بان العرب مولعون بغناء الحركة و هده الايام اغنية للراب فيها السب و تخسار الهدرة و صلت على ما اظن لسبعة ملايين و طبعا وجدت اقبالا من طرف الخونة و المعارضين و من الدين بدون اخلاق سواء في المغرب او دولة مجاورة لانهما شعبان متشابهان في الكلام الساقط طبعا لا اعمم اما فيديو المغربي ابن بولمان لحسن الحاج الدي فاز بجاءزة العقل الخارق بروسيا فهدد مشاهداته مخجلة و لكن اصحاب الوعي قليلون بينما هناك من يعتبر كثرة المشاهدة انجاز مهم
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ولد حميدو
في 04:02
كل فيديو يتابعه اشباهه فمغني مغربي تصل عدد مشاهدات احدى اغنياته حتى 200 مليون مشاهدة من العالم العربي و هدا يدل بان العرب مولعون بغناء الحركة و هده الايام اغنية للراب فيها السب و تخسار الهدرة و صلت على ما اظن لسبعة ملايين و طبعا وجدت اقبالا من طرف الخونة و المعارضين و من الدين بدون اخلاق سواء في المغرب او دولة مجاورة لانهما شعبان متشابهان في الكلام الساقط طبعا لا اعمم اما فيديو المغربي ابن بولمان لحسن الحاج الدي فاز بجاءزة العقل الخارق بروسيا فهدد مشاهداته مخجلة و لكن اصحاب الوعي قليلون بينما هناك من يعتبر كثرة المشاهدة انجاز مهم