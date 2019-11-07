المغرب والبحرين ..تطلع البلدين لتوسيع دائرة التعاون الثنائي

هبة بريس ـ و م ع

جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط خلال استقباله رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، التعبير على التقدير الخاص للمغرب للموقف الدائم والثابت لمملكة البحرين الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن فوزية بنت عبد الله زينل أشادت من جهتها بمواقف المغرب دفاعا عن المصالح العليا لمملكة البحرين.

كما نوهت فوزية بنت عبد الله زينل بالدينامية التي تطبع المرأة المغربية ومشاركتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة والقدرة التي أبانت عنها لمواجهة مختلف التحديات.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص سفير مملكة البحرين بالرباط، شكل مناسبة لتجديد التأكيد على جودة الأواصر الأخوية التي تربط بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، والتي تستمد قوتها من العلاقات الأخوية بين عاهلي البلدين، وكذا على مستوى التعاون المتميز بين البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيقهما المستمر في المحافل الدولية.

وأعرب الجانبان عن تطلع البلدين لتوسيع دائرة التعاون الثنائي، والعمل على التفعيل الأمثل لاتفاقيات التعاون العديدة التي أبرمها البلدان، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات المثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتقوم فوزية بنت عبد الله زينل بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من النواب البرلمانيين البحرينيين، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0