الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف إيفانكا ترامب

هبة بريس ـ و م ع

قام الملك محمد السادس، اليوم الخميس بقصر الضيافة بأكدال بالرباط، مأدبة عشاء على شرف السيدة إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

وحضر مأدبة العشاء هذه مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة.

وكانت إيفانكا ترامب قد حلت، أمس الأربعاء، بمطار الرباط – سلا، في زيارة للمغرب تشمل على الخصوص عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة بالرباط والدار البيضاء.

وأشرفت إيفانكا ترامب، في وقت سابق اليوم بسيدي قاسم، على إطلاق حملة لمواكبة عملية تمليك الأراضي السلالية، وذلك في إطار “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة” التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة.

كما ترأست إيفانكا ترامب رفقة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بالرباط، حفل التوقيع على اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، يتعلق بتنزيل مشروع حكامة العقار.

وتهدف زيارة مستشارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة، على الخصوص، إلى التعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي ترعاها السيدة إيفانكا ترامب، والتي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.

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