مجلس النواب يرفضُ تلفيق التهم للبرلماني مضيان

هبة بريس ـ الرباط

أعلن مكتب مجلس النواب، عن تضامنه مع النائب البرلماني نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما تقدم مواطن مغربي برفع دعوى قضائية ضده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حول “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”.

واعتبر مكتب مجلس النواب في بلاغ له اليوم الخميس، أن مقاضاة مضيان تشكل “تطاولا ومسا بحقوقه الدستورية عبر تلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”، معلنا “شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب”.

وأضاف أن هذه التهم تشكل “نقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وكان مواطن مغربي قد رفع دعوى قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ضد نور الدين مضيان حول “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”، مطالبا بمتابعة رئيس الفريق الاستقلالي بسبب “التستر على جريمة يعلم بها ويعاقب عليها القانون”،

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