يحدث بسطات…اغتصاب قاصر بالعنف وتهديدها بنشر فيديو الواقعة

هبة بريس ـ محمد منفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه جرى توقيف شخصين في ربيعهما الثاني بمدينة سطات للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب قاصر بالعنف والابتزاز والتهديد بنشر شريط فيديو يوثق لواقعة الاغتصاب، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية، قبل أن يتم تقديمها أمام النيابة العامة المختصة، للنظر في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وأضافت مصادرنا، أن توقيف المشتبه بهما تم من قبل الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات على خلفية البحث المنجز في شكاية فتاة قاصر في شأن تعرضها للاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص من معارفها مع توثيق ذلك بهاتفه النقال، قبل أن يعمد بمعية شخص ثان إلى ابتزازها وتهديدها بنشر الشريط الذي يوثق لهذه الواقعة حسب ما أكدته ذات المصادر.

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