عبيابة: تقارير مجلس جطو يتم أخذها بعين الاعتبار ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

قال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، يتم التعامل معها بجدية.

وأضاف في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، بأن المجلس الأعلى يقوم بإعداد تقاريره بالتعامل مع جميع الجهات والمؤسسات المهنية دون انتقاء.

جاء ذلك في معرض سؤاله عن الجدوى من هذه التقارير خاصة وأن العديد من المؤسسات المسؤولة، انتقدت علنا تقارير قضاة المجلس واتهمتهم بعدم الحياد.

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