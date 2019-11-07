حاكم الجزائر: شعار ”دولة مدنية“ هدفه ضرب الثقة في الجيش‎

هبة بريس - وكالات

اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأتباعه بمحاولة ”ضرب الثقة بين الجيش والشعب بالترويج لشعار دولة مدنية وليست عسكرية“.

وكان صالح يتحدث في افتتاح ندوة تحت عنوان ”دور الجيش في المجتمع“ نظمتها وزارة الدفاع بالعاصمة، ونقلها التلفزيون الرسمي.

وحسب صالح، فإن ”العصابة تحاول تغليط الرأي العام عبر نشر أفكار خبيثة تهدف إلى ضرب الثقة القوية بين الشعب وجيشه وإحداث القطيعة بينهما؛ ليسهل التلاعب بمصير الجزائر واستغلال الظرف الراهن من خلال شعار دولة مدنية وليس عسكرية“.

وينفي قائد أركان الجيش اهتمام المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على الحكم، بالقول: ”هذه الأفكار ليس لها وجود إلا في أذهان من يروجون لها؛ لأن الجيش متمسك بمهامه الدستورية الواضحة ومدرك لخطورة الوضع والتحديات، ويعمل على حماية الدولة“.

وينفي قائد أركان الجيش اهتمام المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على الحكم، بالقول: ”هذه الأفكار ليس لها وجود إلا في أذهان من يروجون لها؛ لأن الجيش متمسك بمهامه الدستورية الواضحة ومدرك لخطورة الوضع والتحديات، ويعمل على حماية الدولة“.

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