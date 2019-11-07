معاقبة تلميذ بترتيب الكتب وتنظيف الخرانة بعد تعنيفه ل ” أستاذه”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاقب المجلس التأديبي للمؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية فيصل بن عبد العزيز بالدشيرة، التابعة للمديرية الإقليمية لإنزكان، تلميذ يدرس بالسنة الثانية علوم الحياة والأرض، قام بتعنيف ” أستاذه” خارج المؤسسة، نتيجة خلاف بسيط بينهما نتيجة خلاف بسيط حول عدم إحضار التلميذ للوازمه المدرسية ولمرات عديدة”، حيث عوقب التلميذ بترتيب الكتب وتنظيف الخرانة المدرسية لمدة أسبوع، مع تغيير القسم وتوقيع التزام بحسن السلوك كإجرائين تدبيرين.

وكان عدد من الأساتذة بالثانوية التأهيلية فيصل بن عبد العزيز بالدشيرة، قد نددوا بالإعتداء الذي تعرض له زميل لهم على يد تلميذ، مطالبين الإدارة بتوفير الحماية لرجال ونساء التعليم من “بطش” بعض التلاميذ.

ورفع الأساتذة في وقفتهم الاحتجاجية، شعارات ساندوا من خلالها زميلهم الذي يدرس مادة علوم الحياة والأرض، معتبرين أن الإعتداء الي تعرض له هو “اعتداء على المنظومة التعليمية برمتها”، وطالبوا برد الاعتبار للأستاذ واتخاذ إجراءات تأديبية في حق التلميذ.

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