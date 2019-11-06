الفيزازي يقرر متابعة “ولد لكرية” بسبب اغنية “عاش الشعب

هبة بريس ـ الرباط

قرر الشيخ “السلفي” محمد الفيزازي متابعة “الرابور” المغربي المعروف ب”ولد لكرية” وذلك بعد تعديه على “الثوابت الوطنية” حسب تعبيرالخطيب السابق لمسجد طارق بن زياد بمدينة طنجة.

وكتب الفيزازي تدوينة على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قال فيها :” بصفتي رئيسا للجمعية المغربية للسلام و البلاغ، قررت متابعة السكير و العربيد و الحشاش قضائيا لتطاولهم على ثوابتنا الوطنية “.

جدير بالذكر ان اغنية “عاش الشعب” التي أداها الثلاثي لكناوي وولد لكرية والملقب ب”لزعر” خلغت ردود فعل متباينة بين مؤيد للاغنية وبين من رأى في مضامينها مبالغة وخروجا هدفه تحقيق” البوز” لا أقل ولا اكثر.

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