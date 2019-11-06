الفيزازي يقرر متابعة “ولد لكرية” بسبب اغنية “عاش الشعب

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هبة بريس ـ الرباط
قرر الشيخ “السلفي” محمد الفيزازي متابعة “الرابور” المغربي المعروف ب”ولد لكرية” وذلك بعد تعديه على “الثوابت الوطنية” حسب تعبيرالخطيب السابق لمسجد طارق بن زياد بمدينة طنجة.
وكتب الفيزازي تدوينة على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قال فيها :” بصفتي رئيسا للجمعية المغربية للسلام و البلاغ، قررت متابعة السكير و العربيد و الحشاش قضائيا لتطاولهم على ثوابتنا الوطنية “.
جدير بالذكر ان اغنية “عاش الشعب” التي أداها الثلاثي لكناوي وولد لكرية والملقب ب”لزعر” خلغت ردود فعل متباينة بين مؤيد للاغنية وبين من رأى في مضامينها مبالغة وخروجا هدفه تحقيق” البوز” لا أقل ولا اكثر.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2
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ولد حميدو
في 23:51
اصحاب الاغنية داروها ربحة او دبحة و كسبوا الملايين من اليوتوب و المزالط تابعين عاش الشعب
متى كان المغاربة يهتمون بالراب حتى اصبح كل من هب و دب يتكلم عن الاغنية ليس حبا فيهم بل من اجل كسب المشاهدات لانه ليس عندهم شغل
ادخل يوتوب و اكتب
Le gala nouvel an chinois
باش تعرف الناس فين وصلو بالنظام
علي
في 00:51
أولا الله الوطن الملك . ولا كن لا احد يريد أن يتحرك شباب عاطل ولا تعليم ولا صحة ولا سكن ولا أمن ولا عدالة فساد في كل مكان . من فينا يكره وطنه لا احد . لنكن واقعيين يقول المثل الشعبي غسيل البيت يغسل في البيت . كل شيء يبدأ من التعليم الصحة والشغل والأمن. عندما نحارب الفساد والمفسدين بدون رحمة لأنني أقارن الفساد والإرهاب عملة واحدة إذا لم نقضي عليهما سبقضيان علينا . وسبب المشاكل والانحراف هو الفساد.