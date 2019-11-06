الملك يعلن ربط أكادير ومراكش بخطوط السكك الحديدية

هبة بريس ـ الرباط

دعا الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، إلى التفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية.

وقال الملك، في خطاب رسمي، بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، بثته التلفزة الرسمية، إن خريطة المغرب تغيرت من استرجاع الصحراء بحيث أن “الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد”.

وأوضح الملك أن “المسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية”، مشددا على أنه “ليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات”.

وأشار الملك إلى أن مد خط السكة الحديدية إلى أكادير سيكون مرحلة أولى ” في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة”.

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