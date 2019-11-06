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تعليق واحد

  1. احمد

    في 18:10

    مثل هذه الاحتفالات هدر للمال العام ، وإفساح المجال للفساد والنهب ، حبذا لو استعملت هذه الأموال لتقوية البنيات التحتية او بناء موسسات لمحاربة البطالة ، كفى استهتارا أيها المسؤولون

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