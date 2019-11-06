أستاذ جامعي يفضح حقيقة الأبناك التشاركية و كيف تستغل الدين الإسلامي للربح أكثر

هبة بريس – الدار البيضاء

انتقد إدريس الكنبوري الأستاذ الجامعي و الباحث و المحلل السياسي ما يسمى ب”الأبناك التشاركية”، مؤكدا أنها تقوم بعملية النصب على الزبناء بطرق احتيالية بإدعاء تسميات مختلفة تستمدها من الشريعة الإسلامية غير أن مضمونها و محتواها في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون ذاته الذي يميز باقي الأبناك الربوية العادية.

و هاجم الأستاذ الجامعي إدريس الكنبوري الأبناك التشاركية حيث أكد: “ما يسمى البنوك التشاركية التي يطلقون عليها في المشرق البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك العادية سوى في الإسم، بل قد تكون أفدح منها”.

وتحدت الباحث و المحلل السياسي المعروف بمواقفه الثابتة عن قصته الشخصية مع ما يسمى بالأبناك التشاركية ، حيث قال: “جربت القضية شخصيا فذهلت، لا يعترفون بالفائدة ويرفضون التسمية لكنهم يأخذون مثل أو أكثر من البنوك الأخرى”.

و أوضح ذات المتحدث بعد تجربته الشخصية مع الأبناك التنشاركية أن الفرق بين النوعين أن واحدة تبيع لك المال والأخرى تبيع لك العينة، لكن المقصد الشرعي لا وجود له وهو التيسير وتقليص هامش الربح الذي يسميه البنك الآخر فائدة.

و شدد الكنبوري على أن نظرية البنوك الإسلامية في العصر الحديث ظهرت في سياق فلسفة خاصة ومحددة تتحدث عن مجتمع إسلامي بديل له اقتصاده ونمط إنتاجه، لا عن مجتمع مختلط، لكن حصل مع الفكرة ما حصل مع الاشتراكية عند الرأسمالية، حيث وضعت الاشتراكية فكرة المساواة والتضامن وتدخل الدولة وغيرها فاستغلت الرأسمالية هذا و وضعت الضمان الاجتماعي والمجانية في بعض المرافق وغير ذلك.

و ختم الأستاذ الجامعي حديثه بعبارة: “اليوم البنوك “العادية” هي التي تفتح البنوك المسماة تشاركية لأنها تريد أن تربح مع الفكر الرأسمالي ومع الفكر الإسلامي، إنها الرأسمالية فقط وهي تقول لك: كن كما تريد لكن أموالك ستأتيني”.

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