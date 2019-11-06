بنشقرون: “مدراء وأساتذة مؤسسات التعليم العمومي كيقريو ولادهم في الخصوصي”

هبة بريس – الدار البيضاء

بالرغم من الخطاب الملكي الذي تحدث فيه عن ضرورة إصلاح أعطاب التعليم العمومي، و بالرغم من المجهودات الحكومية في هذا الإتجاه عبر وضع سلسلة من البرامج و المناهج و رصد ميزانيات ضخمة غير أن هذا الملف الشائك يبدو أنه مازال يشوبه الكثير من الاستعصاء لإيجاد الوصفة الناجعة في عملية الإصلاح المنشود.

و في هذا الصدد، انتقد جمال كريمي بنشقرون البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية في مداخلته بإحدى لجان مجلس النواب بأن التعيلم العمومي في المغرب اليوم وصل للحضيض بفعل التراكمات المسجلة ، و كذلك في غياب الاليات الناجعة لتقوية مردود المدرسة العمومية.

و انتقد النائب البرلماني عن حزب الكتاب هيمنة المؤسسات الخصوصية على حساب المدرسة العمومية التي تستنزف أموالا طائلة من المال العام، لدرجة وصف الأمر بعبارة: “كيف يعقل أن أطرا تربوية و مدراء مؤسسات عمومية كيفيقو صباح يديو ولادهم لمدارس خصوصية عاد يدوزو هما لمؤسساتهم العمومية باش يخدمو، هما أصلا مامقتنعيش بالعمل لي كايديرو في المؤسسات العمومية فكيف بغيتو الإصلاح يكون”.

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